Bredaas café verkoopt plaatsen aan de bar voor 1 juni per opbod op Marktplaats

Wie op 1 juni aan de bar wil zitten bij Boerke Verschuren moet in de buidel tasten.

Hij zit met de handen in het haar, want hij weet niet hoe hij zijn kroeg nog rendabel kan maken als die op 1 juni weer open mag. Eigenaar Johan de Vos van het Bredase café Boerke Verschuren heeft de 29 plaatsen die wel beschikbaar komen daarom maar op Marktplaats gezet voor een privéfeestje. Stamgasten kunnen tegen elkaar opbieden om de hele tent af te huren. Het hoogste bod tot nu toe is 550 euro.

Geschreven door Ronald Strater

Zoals het er nu naar uit ziet, mag de horeca op 1 juni de deuren weer openen. Een dikke hoera en een vette hiep hoi voor velen. Maar er zijn natuurlijk ook de restricties, want er moet wel worden voldaan aan de nieuwe anderhalvemeter-economie. En dan verdwijnt voor veel horecaondernemers de juichstemming als sneeuw voor de zon.

'Enige manier om nog iets te verdienen'

Zoals bij Johan de Vos. Normaal kan er een veelvoud in zijn zaak, maar vanaf 1 juni mogen er nog maar 29 klanten in zijn kroeg verblijven. En daar kan De Vos zijn geld niet mee verdienen. Hij probeert het dus op een andere manier.

"Met 29 man in een café kan ik helemaal niks", zo zegt hij. "Want de hele goegemeente wil hier naar binnen. Dat wordt een grote chaos en daarom leek het mij beter om de boel maar op Marktplaats te zetten als een privéfeest. Het is een actie omdat ik me geen raad weet. Want hoe moet ik met reserveringen gaan werken als ik zes- tot zevenhonderd vaste klanten heb? Wie laat ik wel en wie laat ik niet binnen? Dat is natuurlijk dodelijk voor een kroegeigenaar, mensen kijken je erop aan als je ze niet toelaat. Als ik dan toch de lul ben, dan maar zo."

De kroegcultuur gaat op de schop, er blijft niets meer van over.

Johan de Vos kan zijn boterham niet verdienen als er maar 29 gasten in zijn kroeg mogen. En zo zijn er volgens hem vele horecaondernemers.

"Het is natuurlijk een beetje ludiek bedoeld, maar ook de enige manier om nog iets te verdienen. Het is toch al naar de kloten. Ik weet dat meerdere mensen van plan zijn om de plaatsen in hun zaak tegen opbod te verkopen. Of ze gaan werken met een bestedingslimiet. Mag je voor 45 euro aan een tafeltje zitten met een gelimiteerde tijd."

"De hele kroegcultuur gaat zo op de schop", vervolgt De Vos. "Op deze manier blijft daar niets meer van over. Dat is jammer, nee, dat is dramatisch."

Johan de Vos, eigenaar van café Boerke Verschuren.

Legendarische avond

Niet alleen zijn eigen kroeg, maar de hele horeca gaat Johan de Vos na aan het hart. Het is dan ook een eenmalige actie omdat hij ook niet wil dat alleen klanten met veel geld nog kunnen komen. Het hoogste bod, van een zekere Jaap, is tot nu toe 550 euro. "In het grote geheel maakt dat geld natuurlijk ook niets uit", meent Johan. "En het zal misschien nog wel meer worden. Degene met het hoogste bod beleeft natuurlijk wel de avond van zijn leven, want we gaan er wel een legendarische avond van maken."