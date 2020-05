Archieffoto.

In een woning aan de Antwerpsestraat in Made is maandagavond iemand aangehouden vanwege een bedreiging. Mogelijk is hierbij een vuurwapen gebruikt.

Geschreven door Bert van Doorn

Iets voor tien uur vond de aanhouding plaats. De politie is in die woning naar het mogelijke vuurwapen op zoek.

De aanleiding van de bedreiging is nog niet duidelijk.