Bedreiging met vuurwapen en honkbalknuppel: man opgepakt in Made

Een 18-jarige man uit Made is maandagavond opgepakt voor een bedreiging in Geertruidenberg. Hij gebruikte daar een vuurwapen en honkbalknuppel voor.

Balletjespistool

Ruim twee uur later sloeg de politie de man op de Antwerpseweg in Made in de boeien. In zijn huis vonden agenten een balletjespistool, een mes en een honkbalknuppel. De wapens zijn in beslag genomen.