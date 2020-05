Man opnieuw opgepakt voor ongeval waarbij vrouw gewond werd achtergelaten, DNA gevonden op petje

De achtergelaten motor na het ongeluk (foto: Bart Meesters).

Een 20-jarige man uit Den Bosch is voor de tweede keer opgepakt voor een ongeval met een crossmotor op 10 juni vorig jaar op de Churchilllaan in Den Bosch. De man werd opnieuw in de boeien geslagen omdat zijn DNA is gevonden op een petje dat op de plek van het ongeval achterbleef. Dit meldt de politie dinsdag.

Geschreven door Bart Elzendoorn

Het ging op 10 juni vorig jaar mis toen een vrouw werd geschept door een crossmotor. Ze liep meerdere botbreuken op en lag langere tijd in het ziekenhuis. De bestuurder liet zijn crossmotor achter en ging er te voet vandoor.

Te weinig bewijs

Op 26 februari arresteerde de politie de man uit Den Bosch voor dit ongeval. Een paar dagen later kwam hij vrij. Er was op dat moment te weinig bewijs om hem langer vast te houden. Hij bleef wel verdachte in de zaak.

Op de plek van het ongeval werd een petje gevonden. Dat petje is onderzocht door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). Op het petje werd DNA van de man gevonden. Ook werd zijn DNA op de achtergelaten motor aangetroffen. Daarom is de man opnieuw aangehouden. Dit gebeurde vorige week donderdag. Hij zit voorlopig nog vast.

LEES OOK: