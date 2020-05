Veel PSV-fans hoeven geen tegemoetkoming, ook Willem II en RKC positief verrast

PSV-fans (foto: OrangePictures).

De voetbalclubs uit de eredivisie zijn dinsdag met ieder een eigen voorstel gekomen voor een tegemoetkoming voor het niet afgemaakte voetbalseizoen. Fans kunnen gecompenseerd worden voor de gemiste wedstrijden door het coronavirus, maar de meeste supporters zijn solidair met hun club.

Zo waren ze bij PSV dinsdagmorgen blij verrast over de veelal positieve berichten die de club binnen kreeg. “Wij hebben in totaal 27.000 mailtjes verstuurd vanochtend, waarvan er 22.000 seizoenkaarthouders zijn”, zegt Coen Schroots, hoofd Ticketing van PSV. “Van die 22.000 mensen hebben er al 6.000 gereageerd, van wie 80 procent geen tegemoetkoming hoeft. Deze tussenstand overtreft echt onze verwachting.”

Nieuwe seizoenkaarthouders

Het is zwak uitgedrukt om te stellen dat dit positief is voor PSV. De club ontvangt jaarlijks zo’n tien miljoen euro aan de verkoop van de seizoenkaarten en kan het geld dus goed gebruiken. “Voor de financiële situatie is dit natuurlijk positief”, vervolgt Schroots.

“Natuurlijk zullen er ook mensen zijn die hun plek opzeggen, maar dat zijn er elk jaar al zo’n duizend. En we worden nu ook al gebeld door supporters die geen seizoenkaart hebben, maar vragen wanneer ze zich kunnen inschrijven. Dus dat geeft ons wel vertrouwen.”

Dat veel supporters solidair zijn met de club, kan vaste seizoenkaarthouder en bekend twitteraar Rik Klein Entink wel bekoren. “Dat is heel mooi om te zien”, zegt Klein Entink, die ook heeft afgezien van de tegemoetkoming. “Je leest al wel veel op Twitter van supporters die zeggen dat ze gaan verlengen, alleen moet het in de praktijk ook altijd nog maar uitkomen. Ik hoop gewoon dat iedereen die het financieel kan, de club gaat steunen.”

Hij is er ook al van overtuigd dat hij ook voor komend jaar gaat betalen, hoewel de kans aanwezig is dat hij een deel van de wedstrijden niet bij kan wonen. “Daar heb ik geen enkele twijfel over. Ik ga verlengen.”

Als PSV in het slechtste geval een jaar lang zonder publiek moet spelen, kost dat de club dertig miljoen euro. En dat gat kan volgens Klein Entink alleen opgevangen worden door iedereen die PSV een warm hart toedraagt. “We moeten proberen om samen door de crisis te komen. De directie levert salaris in, de spelers ook en wij als supporters verlengen onze seizoenkaart. Zo kunnen we alleen de club helpen, door het met z’n allen te doen.”

Willem II en RKC

De prijzen van de seizoenkaarten bij Willem II blijven komend seizoen hetzelfde. Mochten er duels zonder publiek gespeeld gaan worden, dan komt de club de fans tegemoet. En de eerste Europese wedstrijd van Willem II is straks gratis toegankelijk voor seizoenkaarthouders. “We hebben veel en trotse reacties ontvangen van de Tilburgse supporters”, laat de club weten.

RKC biedt fans tot eind augustus 10 procent korting op een seizoenkaart. Daarna gelden dezelfde tarieven als afgelopen seizoen. De compensatie voor gemiste duels bestaat uit korting op de merchandising en vrijkaarten. Bij RKC reageren de fans ook zeer positief: “Er is nog geen enkele tegemoetkoming aangevraagd. Veel supporters roepen op tot #norefund. Dat is fantastisch om te zien en stimuleren we natuurlijk graag.”