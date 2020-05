Carolien kocht een pup bij omstreden handelaar in Diessen en wil anderen waarschuwen

Pup Loki.

“Ik baal als een stekker, ik voel me zo enorm schuldig”, vertelt Carolien Zandstra uit Haarlem. Haar nieuwe hond Loki, een Shiba Inu, kocht ze bij een puppyhandelaar in Diessen. Toen haar dochter vertelde hoe het er bij het ophalen van de hond aan toeging kreeg ze al bedenkingen. Later werd het dier ook nog ziek en ontdekte ze nog veel meer.

Geschreven door Wim Heesterbeek

Aanvankelijk dacht Carolien dat het wel goed zat. “De advertenties zagen er goed uit, de verkoper was al 2,5 jaar actief op Marktplaats. Ik vertrouwde het wel, en afgaande op de foto’s dacht ik dat de pup opgegroeid was in huiselijke omgeving”, vertelt ze. Na de dood van haar paard had ze behoefte aan een nieuwe huisgenoot: “We zochten een nieuwe vriend in ons huis.”

‘Komen jullie nog?’

Het contact verliep moeizaam, vertelt Carolien. “We probeerden te bellen, maar dat lukte steeds niet. Uiteindelijk kregen we iemand te spreken, maar we moesten terugbellen want het was te druk. Een dag later belden we weer, toen moesten we weer een dag later terugbellen. Uiteindelijk kregen we contact, we mochten komen kijken in een tijdsblok van vijftien minuten.”

Die dag ging de dochter van Carolien de hond ophalen in Diessen. De verkoper bleek erg ongeduldig. ”We hadden ons vergist in de tijd en waren een paar minuten te laat, toen werden we al gebeld: ‘Komen jullie nog? Anders raken jullie je bloktijd kwijt’, zeiden ze.”

Corona

Carolien en haar dochter dachten dat ze zo streng waren vanwege corona. De coronacrisis zou ook de reden zijn dat de moederhond niet aanwezig was. ”Mijn dochter vroeg: ‘Zijn de ouders van de hond er nog?’, Nee was het antwoord, vanwege corona krijg je die niet te zien.”

Wel bleek de hond opeens een stuk duurder. “Ze kreeg de hond in haar armen geduwd, de prijs werd meteen 200 euro meer dan op Marktplaats stond, geen 850 maar 1050 euro.” Er moest meteen gepind worden. In het kwartier dat ze binnen was zouden er wel tien andere honden verhandeld worden. Carolien: “Het was heel snel en heel zakelijk. Ik baal ervan dat ik er zelf niet bij was.”

Pup helemaal lusteloos

In de auto terug naar huis stuurde kreeg Carolien een foto: “Ik dacht ‘Die pup kan toch nooit van 29 december zijn?’. Hij was nog zo klein voor zijn leeftijd, ik vond het heel raar. Ook in gedrag was hij heel erg speels, heel jong.” Toch was ze al snel verkocht: “Het is natuurlijk verschrikkelijk leuk hoe hij er uitziet, met ogen waar je nooit nee tegen kan zeggen.”

Maar een paar dagen later ging het helemaal mis. “Hij was helemaal lusteloos, hij deed niks meer, lag alleen maar in de bench. We zijn direct naar onze dierenarts geweest. Die maakte zich grote zorgen. Ze dacht ook dat de pup veel jonger was.”

Waarschuwing

Toen Carolien nog eens ging zoeken op de handelaar en de huisarts die in het dierenpaspoort staat, wist ze niet wat ze zag: “Ik ben me helemaal kapot geschrokken dat ik er zo ben in getuind. Op Facebook zag ik de meest dramatische dingen staan.”

Inmiddels gaat het weer wat beter met de hond. “We hebben hem recovery food gegeven. Dat helpt wel, het gaat nu weer beter. Hij is weer wat actiever.” Hopelijk blijft dat zo. “Stel, onze pup overlijdt, dat zou ik verschrikkelijk vinden. Maar wat ik nog veel erger vind: hij heeft daar gewoon honderden puppy’s zitten!” Ze wil toekomstige kopers waarschuwen met haar verhaal.