Knuffelmuur is uitkomst voor iedereen met huidhonger

Het is afzien voor bewoners van verzorgingshuizen. Zeven weken hebben ze door de coronacrisis al geen fysiek contact meer met hun familie. Maar bij verzorgingshuis Oktober in Bladel is nu een oplossing voor dat probleem: de bewoners kunnen daar echt contact hebben met familie dankzij de knuffelmuur. Met een handschoen elkaar eindelijk weer aanraken.

Geschreven door Rene van Hoof

Het idee is even simpel als slim. Je maakt een wandje van plexiglas, met daarin gaten en handschoenen eraan vast. Zo kunnen bewoners van het verzorgingshuis en hun familie elkaar eindelijk weer even aanraken. De 85-jarige Miet Sanders is een van de eerste bewoners die dat mocht proberen. En ze is er dolblij mee. Met jaar 85 jaar is ze nog helemaal bij de tijd en had de afgelopen weken videogesprekken met kinderen en kleinkinderen op haar iPad. "Maar dit is toch echt anders", zegt Miet.

Zo werkt de knuffelmuur:

Tranen

Afgelopen zondag sprak Miet voor het eerst in zeven weken weer echt met haar oudste dochter en schoonzoon. "Dat was best emotioneel en er vloeiden wel wat tranen", zegt ze. Dinsdagmiddag is dochter Marion aan de beurt, die na haar werk even langskomt. Ook zij geniet zichtbaar van het fysieke contact met haar moeder, al is het behelpen met zo'n plastic handschoen en kun je elkaar bijna niet zien.

Marion Sanders praat met haar moeder via de knuffelmuur

Stormloop

"De knuffelmuur is een doorslaand succes, het loopt echt storm met familieleden die er gebruik van willen maken", zegt Marleen. Zij is verantwoordelijk voor de veiligheid bij zorgcentrum Oktober. Vanwege de enorme belangstelling kunnen mensen zeven dagen per week en ook s'avonds op afspraak komen. Ze mogen dan twintig minuten met hun dierbare familielid contact hebben.

Marleen kwam op het idee, toen ze een berichtje van de bedenker zag op Linkedin. Ze reageerde meteen en Bladel heeft nu de Nederlandse primeur. Het is de bedoeling dat door crowdfunding zoveel mogelijk verzorgingshuizen een knuffelmuur krijgen. Voor dochter Marion Sanders is het knuffelen nieuwe stijl in ieder geval geslaagd. Zij zou er het liefst elke dag gebruik van maken.