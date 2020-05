Wallaby ‘Mupke’ kan weer naar huis: de eigenaar van het ontsnapte dier is terecht

De zoektocht naar de eigenaar van de ontsnapte wallaby in Westelbeers zit er weer op. Wil Schepens uit Diessen ontdekte dinsdagochtend dat een van zijn geliefde dieren miste maar kan dankzij een oproepje zijn wallaby weer ophalen bij de dierenopvang.

“Waarschijnlijk hebben konijnen in de wei zitten graven onder het hek en is de wallaby zo kunnen ontsnappen”, zegt het baasje.

Het is niet de eerste keer dat er een wallaby uit zijn wei is ontsnapt: “Dat is een keer eerder gebeurd. Mannetjes gaan dan op zoek naar een nieuw wallabyvrouwtje, maar ja, die ga je natuurlijk in Diessen niet vinden. Daarom is de vorige die ontsnapt was, gewoon weer naar huis gekomen”, legt hij uit.