1 van de 9 relschoppers met oud en nieuw in Breda meldt zich vlak voor Opsporing Verzocht

Van de negen relschoppers die door de politie worden gezocht na de ongeregeldheden met oud en nieuw in Breda heeft er eentje zichzelf gemeld. Dat deed hij vlak voor de uitzending van Opsporing Verzocht, waarin dinsdagavond nieuwe beelden werden getoond.

Hoge Vucht

Vooral in de wijk Hoge Vucht was het die nacht raak. De politie kwam daarheen omdat een groep van ongeveer twintig jongeren een mobiele beveiligingscamera aan het vernielen was op de Wensel Cobergherstraat. Toen agenten de straat in reden, werden ze opgewacht door groepjes jongeren met zwaar vuurwerk en brandbommen. Die werden vervolgens naar de agenten gegooid. Ook een bus en bushokjes moesten het ontgelden.