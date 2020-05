Land van Ooit krijgt eindelijk nieuwe bewoners, gemeenteraad hakt knoop door

Het kasteel van het voormalige Land van Ooit (foto: Martha Kivits). Het Roze Kasteel in Drunen heeft een nieuw kleurtje Volgende Vorige 1/2 Het kasteel van het voormalige Land van Ooit (foto: Martha Kivits).

De gemeenteraad van Heusden werd het dinsdag na twaalf jaar eindelijk eens over een plan om van het voormalige attractiepark Land van Ooit een medisch park en woonwijk te maken. In 2008 kocht de gemeente het stuk grond, maar een nieuwe bestemming liet lang op zich wachten.

Geschreven door Hans Janssen

Wethouder Mart van der Poel van de gemeente Heusden is blij dat de kogel door de kerk is. Hij hoopt nu dat er geen bezwaren meer zullen worden ingediend en dat de schop in de grond kan voor de Poort van Heusden, zoals het gebied sinds enige tijd heet.

Aanpassingen doorgevoerd

Kritiek op de plannen was er wel, maar de afgelopen maanden is er stevig gesproken met de bezwaarmakers om iedereen op één lijn te krijgen. Er zijn aanpassingen doorgevoerd, 'waardoor het draagvlak nog groter is dan het al was', zo meldt de wethouder aan Omroep Brabant.

Het Brabants Dagblad ziet toch een aantal beren op de weg. Zo zou de gemeente nog in overleg gaan met Groene Hart Brabant om te voorkomen dat deze milieubeweging naar de Raad van State stapt. Dat geldt ook voor een groothandel in gassen, die bang is dat het nieuwe Land van Ooit zijn uitbreidingsplannen in de weg zit.

Wegdromen in park

Het oude Land van Ooit was jarenlang een eldorado voor mensen die zich er wilden laten wegdromen door ridderspelen, soldaten en sprookjesachtige figuren als Kloontje het Reuzenkind en de Luie Lakei. Langzaam maar zeker kwam de klad erin en nam de populariteit van het speeltje van Marc en zijn vrouw Marianne Taminiau zienderogen af.

Een faillissement kon niet uitblijven en in 2007 gingen het park in Drunen en zijn ‘zusje’ in het Belgische Tongeren ten onder. Een jaar later besloot de gemeente het terrein aan te kopen, om te voorkomen dat het zou verloederen of in verkeerde handen zou terecht komen. Ze dacht het vervolgens van de hand te doen, maar mede door de economische crisis van de daaropvolgende jaren lukte dat niet.

Steenenburg Brain Center.

Terwijl de kosten voor de gemeente van de aankoop, inclusief onderhoud en rente, opliepen naar bijna 20 miljoen euro, meldde zich Jan Kelders zich. Zijn Steenenburg Brain Center moest een uitweg bieden. Het complex dat Kelders in gedachten heeft, voorziet in een instituut voor onderzoek en ontwikkeling voor mensen met MS. De gemeenteraad heeft daarvoor dinsdagavond laat het licht op groen gezet.

Verder komt er veel ruimte voor de bouw van appartementen, patiowoningen en vrijstaande huizen. De gemeente Heusden hoopt nu door het lang verwachte besluit van de gemeenteraad dat toekomstige bewoners er lang en gelukkig kunnen wonen.

Roze kasteel

En het kasteel dan, dat jaren roze geverfd was en onafscheidelijk bij het toenmalige sprookjespark hoorde? Dat inmiddels gerestaureerde, maar niet meer roze pand krijgt een andere functie. Ooit.

