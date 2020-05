Vanaf juni weer in de file, want het wordt steeds drukker op de snelwegen

Foto: Max Pixel

Het wordt drukker en drukker op de weg. Dinsdag reed op vier belangrijke Brabantse snelwegen zo'n 81 procent van het verkeer dat voor de coronacrisis op de weg zat. Dat blijkt uit een analyse van Omroep Brabant. Eind vorige maand was dat nog 75 procent. Als het zo doorgaat staan er over zo'n vier weken weer files, zo is de verwachting.

Op het rustigste moment tijdens de crisis reed er 58 procent van het normale aantal auto's en vrachtwagens. Inmiddels is dat dus gestegen tot 81 procent. We bekeken de situatie op de volgende snelwegen:

de A50 richting Oss,

de A16 richting Breda,

de A58 tussen Tilburg en Breda

de A2 van Den Bosch naar Eindhoven.

In onderstaande grafiek zie je het verloop. Uiterst links is de situatie voor de coronacrisis zichtbaar. Het laagste punt werd bereikt op 24 maart. Dinsdag zette de stijging weer onverminderd door.

Bij 90% weer files

Verkeersdeskundige Ruud Hornman van de Breda University of Applied Sciences weet wanneer er weer files zullen ontstaan: "Als er zo'n 10 procent minder verkeer op de weg is zie je de files al enorm afnemen. Dat zou betekenen dat bij een verkeersdrukte van 90 procent ten opzichte van normaal, er weer files ontstaan."

Als het zo doorgaat komt dat moment snel dichterbij. Hornman: "Dat zou dan over een maand al het geval kunnen zijn, maar het blijft natuurlijk een schatting."

Thuiswerken

Hoe kan het dat pas bij die laatste 10 procent files ontstaan? Hornman: "Er is geen officieel onderzoek naar gedaan, maar mijn stellige overtuiging is dat dat komt doordat mensen altijd op het randje balanceren. Als er files ontstaan laten veel mensen de auto staan. Lossen de files op dan stappen mensen weer sneller in de auto."

Volgens Horman is thuiswerken cruciaal om de verkeersdruk tegen te gaan: "Ik roep dat al heel lang, maar kreeg iedereen over me heen. Ik was de idioot die zelf zeker geen auto had, terwijl we nu hebben bewezen dat het dus wel kan."

Stoppen met jammeren

Is er een kans dat de grafiek toch stabiliseert, of zelfs weer afbuigt en de files ons bespaard blijven? "Ik ben een positief mens, het zou zomaar kunnen dat we nu echt wat vaker thuis gaan werken. Ik geloof in de kracht van overtuiging. Als mensen begrijpen dat thuiswerken ons echt kan helpen, dan zou het moeten lukken", aldus Horman.

"Maar we moeten het zelf doen. In de file staan is niet iets dat ons overkomt, we moeten stoppen met jammeren in de slachtofferrol, thuiswerken is een alternatief."