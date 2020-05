Man die zwaargewond werd gevonden in Tilburg wil niets zeggen

De Piusstraat in Tilburg (foto: Google Streetview)

Een 47-jarige man die vrijdagnacht zwaargewond werd gevonden in Tilburg, wil de politie niet vertellen wat er gebeurd is. Een onderzoek naar een mogelijk misdrijf is in overleg met de officier van justitie afgesloten.

Geschreven door Ista van Galen

De man werd in de nacht van vrijdag op zaterdag door agenten gevonden in de Piusstraat in Tilburg. Hij was zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.

Doordat hij er slecht aan toe was, kon hij niet vertellen hoe hij aan zijn verwondingen gekomen was. Een misdrijf werd daarom niet uitgesloten. Maar daarvoor zijn uiteindelijk geen aanwijzingen voor gevonden. Inmiddels is hij genoeg opgeknapt om te kunnen spreken, maar blijkt dat hij er niets over wil zeggen.