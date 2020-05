Op vakantie in Playa del Achtertuin: Maria en Michiel veranderen je tuin in een camping

Maria geniet van het tentje in de tuin. (foto: Raymond Merkx)

Een tripje naar het buitenland valt voor veel mensen in het water door alle coronamaatregelen. Maria en Michiel Jongenelis van Kapitent in Etten-Leur veranderen je achtertuin daarom in een camping, compleet met animatieteam. "We noemen het Tuinezië of Playa del achtertuin."

"We moesten iets doen. Stilzitten is niks voor ons", weet de 34-jarige Michiel. Het bedrijf verhuurt normaal tenten aan festivals, maar door de coronacrisis ligt alles op z'n gat. Paaspop, Intents, Decibel Outdoor: overal ging een streep doorheen. "Zeker negentig procent van onze inkomsten is verdwenen", weet de ondernemer.

Je probeert er toch een beetje een mooie zomer van te maken.

En dus moesten de twee improviseren. Creatief als ze zijn, richten ze zich op jonge gezinnen. Zo kun je een luxe tent of een heus chalet huren om het campinggevoel in je tuin te creëren. En het kan nog gekker: ook een compleet animatieteam, wijnpakket, vakantieplaylist of een knutselpakket behoren tot de mogelijkheden.

Bekijk in de video hoe je het Sunny Beach-gevoel naar je achtertuin brengt:

De eerste gezinnen zijn al op vakantie geweest in hun eigen achtertuin. "Toch maakt dat financieel natuurlijk niet alles goed", vertelt Maria (32). "Je probeert er toch een beetje een mooie zomer van te maken. Het is fijn om iedereen aan het werk te houden. Ook geeft het een goed gevoel om iemand een leuke vakantie te bezorgen."

Naast de plannen rondom de camping, doet het stel meer om het bedrijf door te laten draaien. "We maken nu bijvoorbeeld desinfectiezuilen en we verhuren bezoektenten aan verzorgingshuizen", vervolgt Maria. "Echt iets heel anders dan we gewend zijn dus!"

"Ik hoop dat we de coronacrisis overleven. We kijken gespannen naar het seizoen naar 2021", geeft Maria toe. "Als dat coronavaccin er maar op tijd is, dan kunnen we weer aan de slag voor alle festivals."