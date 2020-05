Koning verrast sporters in Eindhoven en praat over versoepelde coronamaatregelen

Koning bezoekt FC Eindhoven (foto: FC Eindhoven)

Koning Willem-Alexander heeft woensdag een bezoek gebracht aan de Genneper Parken in Eindhoven. Hij kreeg een rondleiding door het sportpark en sprak met onder meer sporters, trainers en vrijwilligers over sporten in coronatijd.

Geschreven door Janneke Bosch

De koning kwam langs omdat veel trainingen in de buitenlucht nu weer hervat worden. Hij sprak met de sporters en trainers onder meer over hoe er verantwoord samen gesport kan worden, terwijl de coronaregels worden nageleefd.

Koning Willem-Alexander ging bij verschillende sportverenigingen op bezoek. Zo bezocht hij FC Eindhoven, waar hij onder meer met hoofd jeugdopleidingen Pascal Maas sprak over de dagelijkse gang van zaken nu er weer getraind mag worden. "Hij stelde allerlei vragen, over hoe we nou omgaan met de trainingen van jongens tussen de twaalf en achttien jaar. Of we met het eerste alweer aan het trainen zijn. Of het lukt met die anderhalve meter afstand houden, ook bij de kinderen." Een bijzondere ervaring, vond Maas: "Hij gaat een gesprek aan, alsof je elkaar dagelijks spreekt."

Tennis en hockey

Ook de tennisvereniging in de Genneper Parken kreeg een bezoekje van de koning. Koos Wever, die in het bestuur zit dat het paviljoen bij de tennisclub beheert, wist even niet wat hem overkwam. "Ik kwam het terrein op en werd tegengehouden. Toen zag ik dat het Willem-Alexander was, op zijn rug." Gesproken heeft hij de koning niet. "Hij is over het terrein van de tennisclub naar Oranje Rood gelopen, de hockeyers." Die hockeyclub was de volgende stop voor de koning.



Bij Oranje Rood had koning Willem-Alexander een zogenoemd rondetafelgesprek met vertegenwoordigers van verschillende Eindhovense sportclubs, van tennis- tot turnvereniging. De hockeyclub was gastheer, maar voorzitter Pieter Janssen wist van tevoren niet dat het de koning zou zijn, die zou aanschuiven. "Als dan ineens Willem-Alexander, de koning, over je complex loopt en je die dan ook nog driekwartier spreekt in de bestuurskamer..."

Het is de koning, maar als je met hem in gesprek bent, heb je dat helemaal niet in de gaten

Het was een heel prettig gesprek, vond Janssen. "Dat ging vooral over het opstarten van de clubs, maar ook over zaken die spelen in deze tijd: Hoe hard word je getroffen, hoe hou je de clubbeleving overeind, hoe ga je dit financieel bolwerken?" En ook al is de koning niet degene die persoonlijk alle problemen kan oplossen, Janssen vond het heel waardevol. "Hij heeft een luisterend oor. Hij toont begrip en stelt de goede vragen. Het is de koning, maar als je met hem in gesprek bent, heb je dat helemaal niet in de gaten."

Bij hockeyclub Oranje Rood werd er ook tijdens het bezoek van de koning alweer getraind. "We hebben nu een sportpark vol kinderen tot en met dertien jaar die hier nu aan het hockeyen zijn. Dat is ook waar de koning van genoot. Hij wilde ook gewoon wat tussen de velden doorlopen. Op gepaste afstand natuurlijk. Dan zag je wel kinderen kijken van, he? Is dat de koning?"

Janssen hoopt vooral dat het zo blijft. "Je ziet de clubbeleving, het verenigingsgevoel weer terug op de club. Het is prachtig dat we hier weer wat reuring op de club hebben."

Wachten op privacy instellingen...

Wachten op privacy instellingen...