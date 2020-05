Operatie Alfa: tijdens vuurwerk oudejaarsnacht schoten verdachten met machinegeweer in de lucht

Het gevonden wapenarsenaal (foto: politie Oost-Brabant).

De politie heeft meer bewijs gevonden dat Martien R. alias de 'Godfather van Oss' in wapens en drugs handelde. Op een tussentijdse zitting donderdag presenteerde het OM dat bewijsmateriaal. Het gaat om onder meer geluids- en video-opnames en dna-sporen.

Geschreven door Willem-Jan Joachems

Volgens het openbaar ministerie (OM) was Martien R. (49) tijdens de oudejaarsnacht van 2018 op 2019 met andere verdachten in een ondergrondse ruimte aan de Hoogheuvelstraat in Oss. Tijdens het vuurwerk buiten is er toen een M16-machinegeweer afgevuurd. Dat deden ze uitgerekend toen, om te voorkomen dat het geknal zou opvallen, was de boodschap van het OM.

De mannen praten ook over een 'AK', oftewel een Kalasjnikov. De politie filmde stiekem die plek en er waren microfoons verborgen.

Mitrailleurs

Bovendien linkt de politie Martien R. nu ook aan een wapenvondst aan de Scheldestraat in Oss in november vorig jaar. In een bestelbusje vond de politie een verborgen ruimte. Daarachter lagen mitrailleurs. Martien R. zijn DNA zat op een van die wapens.

Operatie Alfa

Martien R. (49) werd in november opgepakt tijdens een grootscheepse politieactie in Oss en omgeving. Het onderzoek kreeg de naam Operatie Alfa. De politie ziet R. als leider van een criminele familie die zich met allerlei illegale zaken bezig hield.

Zo zou R. onder meer betrokken zijn bij de import van in totaal bijna 1900 kilo cocaïne via de haven van Antwerpen. Het OM meldde donderdag dat de betrokkenheid van Martien R. nu nog beter te bewijzen is. R. liet valse stempels maken in Oss voor dat transport.

Wapens

Hij zou ook betrokken zijn bij de productie van xtc en amfetamine en de handel daarin. De politie denkt dat hij en een deel van zijn familie zich ook bezig hielden met de handel in machinegeweren en pistolen. Bij zoekacties vond de politie forse ladingen (oorlogs)wapens en drugs.

De politie is al jaren bezig met het onderzoek naar de familie van R. In totaal zijn er zo'n 15 mensen opgepakt, vooral familieleden.

Op zijn eerste openbare zitting in februari was Martien R. in de zittingzaal. Hij zei toen dat de zaak overdreven wordt en hij zette ook vraagtekens bij zijn bijnaam 'Godfather van Oss' en zijn gewelddadige imago.

Ook donderdag was er wat irritatie bij zijn advocaat Kuijpers. Het OM twitterde dat ze meer bekend maken over het bewijs tegen R. via twitter. Ook andere advocaten ergerden zich aan de 'framing'.

Corona

Op deze tweede openbare zitting is er geen publiek welkom. Ook de zeven verdachten bleven in hun cel. Ze konden via een videoverbinding voor de rechtbank verschijnen, maar dat doen ze niet. 'Onder protest' is hij weggebleven, schreef Martien R. aan de rechtbank.

Hij en de andere verdachten wilden in de zaal aanwezig zijn, maar dat is verboden. Vanwege de corona-crisis mag er maar een beperkt aantal mensen binnen. Hun advocaten zijn wel in de zaal en voeren namens hen het woord.

Wanneer de zaak inhoudelijk behandeld wordt, is nog niet bekend. Het OM heeft aangekondigd dat het dossier eind mei klaar is en dat dan duidelijk is wat de beschuldigingen precies inhouden.

De advocaten zijn momenteel aan het woord.

MEER VOLGT