Gedenkhoek voor oma Anna Versantvoort (90): 'Na een bezoek aan haar, nooit met lege maag naar huis'

Een eerbetoon aan oma Anna Versantvoort (90) uit Son en Breugel, geschreven door haar kleindochter Ilse Versantvoort (25), namens alle kleinkinderen. Anna is een van de Brabanders die stierven door corona. Wij laten hier nabestaanden aan het woord die hun geliefden zijn verloren.

"Ons lieve omaatje werd op 23 februari 90 jaar oud, de zondag van carnaval. Omdat ze het toch graag wilde vieren, besloot ze na wat overleg haar verjaardag dubbel te vieren. Op de dag zelf wilde ze graag eten met haar kinderen en aanhang zodat de kleinkinderen lekker carnaval konden vieren. 8 maart was het grote feest. Ze huurde een zaaltje en vierde daar met al haar kinderen, kleinkinderen, goede vrienden, broer en zussen haar verjaardag. Een dag die we, zeker nu, nooit meer zullen vergeten.



Het weekend erna voelde oma zich niet fit, een griepje dacht de dokter. Oma was nooit ziek. Wat begon met een ‘griepje’ liep wat uit de hand. Na wat aarzelen werd ze op maandag 16 maart toch opgenomen in het ziekenhuis op de corona-afdeling. Hoe snel kan het gaan... Dinsdag 17 maart namen we afscheid via FaceTime. Wat een verschrikking. Via FaceTime! We konden niet met de familie zijn om elkaar te steunen. Even een knuffel of een handje op je schouder. Dat zat er allemaal niet in. Op de kleinschalige uitvaart waren we niet compleet. Als je ziek was mocht je niet aanwezig zijn. Ondanks alle ellende hebben we allemaal het idee dat ons lieve omaatje een waardig afscheid heeft gehad met vele mooie woorden en iedereen die in gedachte bij haar was.



Alle mooie herinneringen, zoals de vele logeerpartijtjes, de dagen dat we ‘hielpen’ op de boerderij met de lammetjes en puppy’s. De spontane bezoekjes waarbij je nooit met lege maag naar huis ging. Maar ook dat oma altijd druk was met het weer, ze was altijd op de hoogte en vertelde dat dan in Breugels dialect. Oma, wat was ze altijd een fitte vrouw. We zullen haar missen."



Gedenkhoek

Het RIVM komt dagelijks met cijfers over coronaslachtoffers. Dit zijn niet alleen cijfers, dit zijn mensen. Wij willen de slachtoffers van het coronavirus een gezicht geven. Nabestaanden kunnen zelf hun geliefden eren, klik hier om een inzending te sturen.



Het eerbetoon verschijnt op de website en Instagrampagina van Omroep Brabant.