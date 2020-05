Operatie Alfa: verontwaardiging over tweet van Openbaar Ministerie in strafzaak Martien R.

Advocaten hebben donderdag verontwaardigd gereageerd op een tweet van het Openbaar Ministerie voorafgaand aan de rechtszitting tegen Martien R. Hij is hoofdverdachte in Operatie Alfa, de grote strafzaak tegen hem en zijn familie.

Het Openbaar Ministerie kondigde op Twitter aan dat het met nieuwe feiten zou komen. Dat wekte woede bij verscheidene raadslieden, omdat de verdachten voor de zitting stellig was verzocht in de gevangenis te blijven vanwege de coronamaatregelen.

Operatie Alfa is één van de grootste politieacties ooit in Brabant. Het onderzoek richt zich op Martien R. en zijn familie. Zij zouden verantwoordelijk zijn voor de import van 1900 kilo cocaïne en in het bezit zijn van zware wapens. Er zijn tot nu toe zeven verdachten in de zaak.