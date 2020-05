De Peel is weken na brand nog steeds gevaarlijk door koolmonoxide en oplaaiend vuur

Wachten op privacy instellingen... Weken na de brand rookt en smeult het nog steeds op de Peel (Foto: Alice van der Plas) Volgende Vorige 1/2 De Peel weken na brand nog steeds gevaarlijk door koolmonoxide en oplaaiend vuur

Boswachter Lieke Verhoeven heeft een apparaatje op haar jas gespeld voor een bezoek aan een rokende en smeulende Liesselse Peel. "Dit is een CO-meter", vertelt ze. "Op sommige plekken kun je nog ongemerkt teveel koolmonoxide inademen." Kortom: het is nog steeds geen goed idee om zomaar te gaan zwerven over de Peel of het maanlandschap te komen bekijken. Hoe verleidelijk ook, want het is wel indrukwekkend om het verkoolde gebied te zien.

Geschreven door Alice van der Plas

Staatsbosbeheer houdt de Peel sinds de enorme brand, vorige maand, scherp in de gaten. En dat is hard nodig, want het gloeit en rookt er nog behoorlijk na. "Als er harde wind komt bij zo'n rokend deel, kunnen de vlammen gewoon opnieuw oplaaien," zegt Verhoeven.

Afgelopen weekend moest de brandweer weer uitrukken en de verwachting is dat bluswater de komende weken nodig zal blijven. "Er zijn al wel weer wat wandelroutes geopend in het kerngebied van de Deurnese Peel, maar", zegt de boswachter, "deze paden zijn ver genoeg van de brand af. Blijf bovendien echt op de paden en dwaal niet af."

De Peel wordt groen

Op de verschroeide aarde van de Peel is het felle groen van het pijpenstrootje al weer volop te zien. Dat lijkt bemoedigend, maar Verhoeven ziet er liever niet teveel van. "Het pijpenstrootje hoort er ook bij, maar het moet niet gaan overheersen." Dat zou de wens van Staatsbosbeheer om het oude hoogveen te herstellen wel eens kunnen dwarsbomen. Net als de adelaarsvaren, die eveneens de kop opsteekt.

De Peel kleurt groen door het pijpenstrootje (Foto: Alice van der Plas)

"Deze planten profiteren van het stikstof in dit gebied", zegt de boswachter. "Maar zij verdringen juist de kwetsbare hoogveensoorten die hier ontstaan, zoals het veenmos of het veenpluis." Staatsbosbeheer is van plan om zo snel mogelijk schapen te gaan inzetten. "Zodat zij dat verse groen er weer af kunnen knabbelen."

Eend legt weer eieren

Hier en daar staat het wollige veenpluis nog steeds fier overeind. Dat is een bemoedigend teken, volgens de boswachter. Ook zit er vlak langs het pad een eend te broeden. "De natuur is erg veerkrachtig."

Af en toe wordt de helpende hand toegestoken om dieren een schuilplaats te bieden. Zo liggen er overal golfplaten voor de gladde slang. "We hebben hier en daar verbrande slangen gevonden, maar ook weer levende."

In de verschroeide Peel broedt weer een eendje (Foto: Alice van der Plas)

Bluswater schade aangericht

Staatsbosbeheer krijgt langzaam een beter beeld van de schade op de Peel. Zo is er bluswater gebruikt waar het hoogveen niet tegen kan. "Wij hebben de brandweer in het begin geadviseerd, als het kan, haal geen water uit het kanaal, want dat is heel voedselrijk en dat water kan schade aanrichten aan de voedselarme zure natuur die hier is," zegt Verhoeven.

"Maar op het punt dat het om veiligheid van de omwonenden ging, is de natuur op de tweede plaats gekomen en is er natuurlijk voor veiligheid gekozen. Dus toen is er water uit het kanaal en sloten gehaald. De helikopters hebben water uit een zandafgraving gehaald, dat ook relatief voedselarm is."

Kritische noten

Volgens omwonenden zou de brand extra vrij spel gekregen hebben door het beheer in het gebied. Volgens Verhoeven is nog moeilijk te zeggen hoe de brand zo groot kon worden. "Het was droog en het waaide ook erg hard." Onderzoek naar de oorzaak en eventuele preventieve maatregelen volgt nog. Vier dorpsraden zullen hierbij worden betrokken, zo hebben ze te horen gekregen van de gemeente Deurne en Staatsbosbeheer.

Verhoeven: "Ik snap dat mensen erg geschrokken zijn. Wij wilden dit ook niet. Misschien kunnen we met relatief kleine aanpassingen in het beheer al heel veel voorkomen of anders doen voor de volgende keer."