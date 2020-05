Moord op Marietje Kessels houdt Tilburgse gemoederen al een eeuw bezig, processtukken nu online

Marietje Kessels

De meest geruchtmakende moord in Tilburg ooit: de gewelddadige dood van Marietje Kessels. Procesdossiers van de moordzaak uit 1900 kan iedereen sinds deze week bekijken via de website van het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC). Dit inclusief een foto van het levenloze lichaam van het destijds 11-jarige meisje.

Geschreven door Sandra Kagie

Opvallend, want toen tien jaar geleden in het archief van het Nederlands Forensisch Instituut in Den Haag foto’s werden teruggevonden van het levenloze lichaam van Marietje, werden deze uit piëteit vrijwel nergens getoond.

Op de foto's zie je een naakt klein meisje liggen. Haar ene been opgetrokken en om het andere been draagt ze een kniekous.

'Geschiedvervalsing'

“De foto maakt onderdeel uit van een archiefstuk. Zouden wij de foto weglaten, dan doen we aan geschiedvervalsing”, legt Mariët Bruggeman donderdag namens het BHIC uit. Het dossier lag overigens al langer ter inzage in de studiezaal van het BHIC in Den Bosch, maar nu de stukken ook op de website staan, zijn ze gemakkelijker voor meer mensen in te zien

Iets dat Gert-Jan de Graaf, hoofd van het Regionaal Archief Tilburg, toejuicht. “De zaak Marietje Kessels houdt in Tilburg de gemoederen al meer dan honderd jaar bezig”, legt hij uit. “Er zijn boeken over geschreven, er is een musical over gemaakt. Het is een mytische zaak, een iconische gebeurtenis.”

Moord nooit opgelost

Marietje Kessels werd bijna 120 jaar geleden als vermist opgegeven. Dit op 22 augustus van het jaar 1900. Het jonge meisje ging die ochtend om halfelf een brief posten. Omdat ze een week later haar communie vierde, bracht ze nog een bezoekje aan de kerk. Later wordt het meisje zwaar verminkt, verkracht en vermoord teruggevonden op de vliering van de Noordhoekkerk in Tilburg.

Aanvankelijk valt de verdenking op de schilder en de koster. Niet lang daarna zoemt de naam van pastoor Van Zinnicq Bergmann veelvuldig rond. Het bewijs is echter nooit geleverd.

Ingescand

De reden voor het BHIC om het dossier nu online te zetten, was de vraag van een onderzoeker om het dossier in te scannen. “Wanneer we dat dan toch hebben gedaan, zetten we zo’n dossier ook meteen online zodat het voor iedereen toegankelijk is”, legt Bruggeman uit.

Het dossier Marietje Kessels. (Foto: twitter @bhicarchief)