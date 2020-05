Medewerker bevrijd uit jeugdgevangenis Den Hey-Acker in Breda, drie gevangenen opgepakt

Wachten op privacy instellingen... Zwaar bewapende agenten (foto: Jeroen Stuve/SQ Vision Mediaprodukties) Volgende Vorige 1/2 Medewerker bevrijd uit jeugdgevangenis Den Hey-Acker in Breda

Een arrestatieteam heeft donderdagmiddag een medewerker bevrijd uit jeugdgevangenis Den Hey-Acker in Breda. Dat vertelt een woordvoerder van de gevangenis. Drie jongeren zijn opgepakt. Wat precies is voorgevallen, is nog onduidelijk. Getuigen geven aan meerdere harde knallen te hebben gehoord.

Geschreven door Raymond Merkx

De gevangenis wil niet precies zeggen wat er gebeurd is. Het enige dat wel wordt losgelaten, is dat de politie werd ingeschakeld omdat het een medewerker van de gevangenis niet meer lukte om vanaf een afdeling contact te maken met ander personeel. Dit gebeurde rond 14.00 uur. Justitie spreekt over een 'acute situatie'.

De politie is met meerdere arrestatieteams zijn aanwezig. Ook meerdere brandweervoertuigen staan bij het gebouw. Bovendien vliegt een politiehelikopter rondjes boven het complex.

Ook de politie geeft geen verdere toelichting op het incident. De gevangenis start een intern onderzoek.

De omgeving is afgezet. (foto: Perry Roovers/SQ Vision Mediaprodukties)

Het arrestatieteam verzamelt zich.(foto: Perry Roovers/SQ Vision Mediaprodukties)

