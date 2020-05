Negen camera's rond basisschool kunnen dagelijkse vernielingen niet voorkomen

Jongeren bezig met het vernielen van klimrekken (foto: bewakingscamera De Fonkeling).

Zowel eigen leerlingen als jongeren uit de buurt vernielen vrijwel dagelijks spullen van basisschool De Flonkering in Berghem. Directeur Justine Hoffman is het na jaren van roepen en maatregelen nemen beu. “Op jaarbasis ben ik zestigduizend euro kwijt aan het herstellen van de schade”, vertelt ze.

Geschreven door Hans Janssen

Directe aanleiding voor haar noodkreet is het kapotmaken van een deel van de hang- en klimrekken op het schoolplein door (ogenschijnlijk) pubers. Dit meest recente geval van vandalisme kost de school weer zeker 30000 euro. Volgens Hoffman is het erger geworden sinds de coronacrisis.

Nog onherkenbaar in beeld

Voor de politie in Oss, die ook werkt voor Berghem, was dit reden om foto’s van de daders via Instagram en Facebook te verspreiden. Onduidelijk, maar 'een officier van justitie kan beslissen om de beelden herkenbaar in de media te brengen', zo meldt de politie. Een foto waarop een aantal andere verdachten stonden, is inmiddels van de social media verwijderd: deze jongens hebben zich gemeld.

Justine Hoffman zou er geen moeite mee hebben. Ze is nu twee en een half jaar directeur van de school en heeft het gehad met de daders. “Er zijn kinderen bij die overdag bij ons onderwijs genieten en ’s avonds hier tekeer gaan. Mogelijk beïnvloed door jongeren. Met een aantal ouders van onze daders zijn we ook in gesprek gegaan, bijvoorbeeld om de kosten te vergoeden. Probleem is echter dat de mensen die in de nieuwbouwwijk in de omgeving van onze school wonen zich hierbij niet betrokken voelen”, aldus Hoffman, die over de aanhoudende problemen ook geregeld aan tafel zit met de gemeente Oss.

Negen camera's

Alsof het een gevangenis is of een geldopslagplaats: rondom haar school hangen liefst negen camera’s. De beelden bekijken kost al tijd, laat staan het achterhalen van de raddraaiers. Hoffman is dan ook blij met de actie van de politie én de aandacht van de media: “U kunt komen kijken en sta u graag te woord. Misschien is het wel iets voor Opsporing Verzocht of wat u wil, Bureau Brabant."