Zes jongens melden zich voor vernielingen basisschool Berghem, directeur is 'heel blij'

Zes jongens hebben zich donderdag gemeld bij de politie voor een deel van de vernielingen die zijn aangericht bij basisschool De Fonkeling in Berghem. Directeur Justine Hoffman is heel blij dat de aandacht, eerder op de dag onder meer bij Omroep Brabant, nut heeft gehad. Ze hoopt met de daders een financiële regeling te treffen, maar vooral dat de vandalen zich realiseren wat ze met andermans spullen hebben uitgespookt.

De raddraaiers zitten niet op De Fonkeling, maar volgens Justine Hoffman zijn ook geregeld kinderen van haar school betrokken bij de vrijwel dagelijkse vernielingen. Ze is het na jaren van roepen en maatregelen nemen beu. “Op jaarbasis ben ik zestigduizend euro kwijt aan het herstellen van de schade”, vertelt ze.

Directe aanleiding voor haar noodkreet is het kapotmaken van een deel van de hang- en klimrekken op het schoolplein door pubers. Dit meest recente geval van vandalisme kost de school weer zeker 3000 euro. De politie verspreidde donderdagmiddag onder meer van deze daad via Instagram en Facebook een foto. De gezichten van de daders waren onduidelijk, maar 'een officier van justitie kan beslissen om de beelden herkenbaar in de media te brengen', zo waarschuwde de politie. Dat heeft geholpen want binnen de kortste keren melden zich vier jongens. Eerder op de middag kregen twee anderen al spijt, waarna de politie een foto waarop ze stonden snel verwijderde.

Alsof het een gevangenis is of een geldopslagplaats: rondom De Fonkeling hangen liefst negen camera’s. De beelden bekijken kost al tijd, laat staan het achterhalen van de raddraaiers. Hoffman was dan ook blij met de actie van de politie én de aandacht van de media. Ze is nu twee en een half jaar directeur van de school in Berghem en heeft het helemaal gehad met de daders. Wat er zoal vernield is? Sloten, fietsenrekken, ramen, speelveldjes en staaldraden. Verder is in de zandbak geplast en containers met vuurwerk opgeblazen. Volgens Hoffman is het erger geworden sinds de coronacrisis.

“Onder de daders zitten kinderen die overdag bij ons onderwijs genieten en ’s avonds hier tekeer gaan. Mogelijk beïnvloed door andere jongeren. Met een aantal ouders zijn we al in gesprek gegaan, bijvoorbeeld om de kosten te vergoeden. Probleem is echter dat onze school in een nieuwbouwwijk staat en dat de mensen die er wonen zich hierbij niet betrokken voelen”, aldus Hoffman, die over de aanhoudende problemen ook geregeld aan tafel zit met de gemeente Oss.