Na marathon-raadsvergadering toch groen licht voor miljoenenrenovatie N65, ondanks protesten

De start van de renovatie van de N65 is na de raadsvergadering van de gemeente Vught een flinke stap dichterbij gekomen. De grootschalige plannen, waarbij onder meer de stoplichten verdwijnen omdat er op die plek ongelijke kruisingen komen, blijven het uitgangspunt voor de aanpak van de weg tussen Den Bosch en Tilburg. De oproep van een groep Vughtenaren om ook andere opties nog eens te onderzoeken, haalde het niet.

Vergaderen bij Van der Valk

Die gemeenteraad was bijeen in een zaal van het Van der Valk-hotel in Vught. Vanwege de corona-voorschriften was het niet mogelijk om de raadsleden, wethouders en andere betrokkenen bijeen te laten komen in de krappe raadszaal van Vught. Daarom was er voor de ruimere 'Valkenzaal' in het hotel gekozen.