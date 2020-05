Kankerverwekkende stof chroom-6 gevonden in regenboogverf op de brug bij Grave

John S. Thompsonbrug. (foto: Wikimedia)

De kankerverwekkende stof Chroom-6 is aangetroffen in de verf die is gebruikt voor de John S. Thompsonbrug tussen Grave en Nederasselt. Dat bevestigt Rijkswaterstaat vrijdag tegenover De Gelderlander. De komende twee jaar wordt de brug opnieuw geschilderd en de vorige verflaag moet worden verwijderd.

Geschreven door Raymond Merkx

De regenboogkleurige verf werd al in 1997 aangebracht, maar is vanwege de nieuwe schilderbeurt nu pas ontdekt. Het is volgens de krant nog niet duidelijk hoeveel van het giftige goedje in de verf zit. Dat wordt nog onderzocht.

De brug is een rijksmonument. De komende twee jaar staat een flinke opknapbeurt op het programma. De brug krijgt niet alleen een nieuw likje verf, ook worden volgens de krant verschillende klinknagels vervangen.