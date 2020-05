Geen water meer uit beken en sloten halen, nu ook verbod bij Waterschap De Dommel

Foto: Willem van Nunen

Boeren in het oosten van onze provincie mogen vanaf vrijdag hun land niet meer besproeien met oppervlaktewater. Waterschap De Dommel stelt vanwege de droogte vrijwel overal een onttrekkingsverbod in. Afgelopen maandag ging bij Waterschap Brabantse Delta al een soortgelijk verbod in.

Geschreven door Raymond Merkx

Bij een onttrekkingsverbod mag geen water meer uit bepaalde sloten en beken worden gehaald. Vanaf komende maandag geldt bovendien een vaarverbod op de rivier de Dommel vanaf de Belgische grens tot aan Valkenswaard.

De maatregelen zijn erg vroeg dit jaar. "De afgelopen twee jaar was het ook droog. Toen was het verbod voor hetzelfde deel van het gebied pas in juni aan de orde", schrijft Waterschap Brabantse Delta. Extra zorgelijk is dat het nu voor het derde jaar achter elkaar veel te droog lijkt te worden. Daardoor zakt het grondwaterpeil sneller.

Schade aan oevers en kades

Als het waterpeil in een gebied onder de 'kritieke norm' dreigt te zakken, stelt het waterschap zo'n verbod in. Door een lagere waterstand kan namelijk schade ontstaan aan oevers en kades. Hierdoor kunnen dieren en planten in het water dood gaan. De waterschappen gaan ook boetes uitdelen, als de regels overtreden worden.

Er mag nog wel water worden gehaald uit de Dommel ten noorden van het Wilhelminakanaal, uit de Tongelreep en de Zandleij. Hier stroomt op dit moment nog voldoende water doorheen. Het waterschap heeft een overzicht gemaakt van de gebieden waar de strenge regels gelden.

Eind april stelde waterschap De Dommel al een verbod in voor een gebied rond Hilvarenbeek. In West-Brabant was het dus al sinds maandag niet toegestaan om water te halen in bepaalde wateren.