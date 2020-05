Ron ziet dagelijks ambulances rijden en ontwikkelt daarom coronatijd-slimmigheden

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige 1/2 Ron werkt aan 'coronatech' die ons moet helpen tijdens crisis

Vanuit zijn kantoor aan de Kraaivenstraat in Tilburg ziet Ron van Mook dagelijks de ambulances met coronapatiënten af en aan rijden. Het bedrijf Remoticom zit dan ook recht tegenover het ziekenhuis. Het geeft een stimulans om door te werken. Met zijn collega's werkt hij onder meer aan een techniek die helpt de bij het houden van anderhalve meter afstand en aan een 'mensenteller. "Hier gaan positieve dingen uit voortkomen."

Geschreven door Tom van den Oetelaar

Op de werkvloer staat Ron met een wit blokje aan zijn pols. Als zijn collega Michel nadert, begint het blokje te trillen. "Zo kunnen we de anderhalve meter afstand ook waarmaken. Het is een zachte trilling, maar genoeg om je eraan te herinneren dat je te dicht bij elkaar komt."

Het blokje kan ook verwerkt worden in een helm, zodat je het op de bouw kunt gebruiken. En het werkt in een cirkel om heel je lichaam heen.



Mensenteller

Een ander probleem waar veel bedrijven nu mee kampen: hoe controleer je of je niet teveel mensen binnen hebt? Op een andere plek in de werkruimte staat een grote metalen zuil die volgens Ron de oplossing kan geven. "Je ziet het meteen: het licht staat op rood of op groen. Dus je ziet meteen of je nog terecht kunt, of dat je beter naar een ander terras of winkel kunt gaan."

Even verderop ligt een kastje waar de gemeente Tilburg binnenkort gebruik van gaat maken. Het moet helpen de bezoekersaantallen in de stad te beheersen, legt Ron uit: "Deze radar wordt nu in de binnenstad opgehangen. Daarmee kunnen we meten hoeveel bezoekers er zijn. Omdat het met een radar werkt, zien we meteen of de mensenmassa naar ons toe komt of van ons af gaat."

Hoe zit het hier met de privacy? "We willen heel ver weg blijven van persoonsgegevens. En dat kunnen we met radartechniek garanderen."

Zakenreizen

Het doet Van Mook goed, dat hij nu heel concreet kan laten zien met welke technologische ontwikkelingen hij bezig is: allerlei oplossingen voor problemen in de coronacrisis: "Iedereen is al gewend aan videobellen. Die zakenreizen: waar doen we het nog voor? Dus we krijgen een andere wereld. En dat is goed, ondanks alle ellende die we zien. Je ziet dat vandaag al met zo'n trillende polsband."

Ron wijst weer naar de zuil met het groene en rode licht: "Die móeten we nu hebben voor de horeca. Hiervoor zijn we met vier Nederlandse bedrijven bij elkaar gekropen. Allemaal bedrijven die nu hele andere dingen ontwikkelen dan ze normaal doen. Dat ontdekken we nu: samenwerking gaan veel sneller dan ieder voor zich. En dus zie je vandaag al dingen, waarvan je eerder nog dacht dat dat nog jaren ging duren."