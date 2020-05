Groot drugsnetwerk opgerold in Helmond: drie 'hoofdrolspelers' opgepakt

De auto die in beslag is genomen (foto: Alice van der Plas).

De politie heeft vrijdag een netwerk van drugsdealers opgerold in Helmond. Drie mannen die zijn aangehouden, worden door de politie gezien als hoofdrolspelers in dit drugsnetwerk. Het gaat om mannen van 24, 25 en 35 jaar oud.

Geschreven door Bart Elzendoorn

Vrijdagmorgen doorzocht de politie twee huizen in Helmond. Het ging om een huis aan de Bockendonk in de wijk Brandevoort en om een woning in de Molenstraat, in het centrum van de stad. In beide huizen arresteerde de politie een verdachte. De derde verdachte werd ook in zijn huis aangehouden. Hier was echter geen sprake van een doorzoeking.

Drugs leveren vanuit huis

De arrestaties volgen in een groot onderzoek naar drugshandel in de binnenstad van Helmond. De drie mannen worden gezien als hoofdrolspelers in een drugsnetwerk. Ze worden voor een groot deel verantwoordelijk gehouden voor het dealen in de binnenstad en daarbuiten. Ook leverden ze, vaak vanuit hun eigen huizen, drugs aan andere dealers.

In oktober 2018 verrichte de politie al zeven arrestaties in een onderzoek naar drugshandel. Eind vorig jaar nam het dealen weer toe. Onder leiding van het Openbaar Ministerie startte de politie begin dit jaar een maandenlang nieuw onderzoek. In dat onderzoek werden in februari en april al straatdealers aangehouden.

Bij de actie van vandaag nam de politie ook een groot contant geldbedrag en een auto in beslag. Tijdens het onderzoek kreeg de politie ook meerdere gebruikers in beeld. Een aantal van hen is bezocht door de gemeente voor het aanbieden van een zorgtraject.

