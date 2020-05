Buurman over drama met twee doden in Made: 'Binnen vijf minuten stond het hier vol politie'

Schade aan het raam, aan de achterkant van het huis. (foto: Marcel van Dorst/SQ Vision)

Een buurman van het huis in Made waar vrijdagochtend twee doden zijn gevonden, werd overrompeld door de massale opkomst van politie en andere hulpdiensten. "Binnen vijf minuten stond de straat vol", zegt hij.

Geschreven door Frits van Otterdijk

"Ik was vanmorgen in mijn huis aan het biljarten, toen hier een politiewagen met sirene kwam aangevlogen. Er sprongen drie agenten uit en die renden naar het huis tegenover. Toen wisten we wel dat er iets was gebeurd."

Voortuin

De overbuurman kent de bewoners van tegenover goed. "Hij was in zijn voortuin bezig met bestraten. Ja, dan sta je er 's morgens wel even bij te ouwehoeren", zegt hij. Het gaat volgens hem om mensen van 'een jaar of vijftig' die vorig jaar zijn getrouwd.

De buurman zag een man met bebloede hand die door ambulancepersoneel werd geholpen. "Wij vermoeden dat deze man de doden in het huis heeft zien liggen en een raam heeft willen inslaan. Hij is waarschijnlijk ook degene die de politie heeft gewaarschuwd."

Volgens de politie werden de lichamen rond halftien aangetroffen. Het is nog niet duidelijk wat er is gebeurd. De omgeving rond het huis is afgezet voor politieonderzoek dat zeker nog tot zaterdag gaat duren.

