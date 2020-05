Man mishandeld en even ontvoerd in Veldhoven

Foto: politie.nl

Een man is vrijdagmiddag mishandeld en korte tijd ontvoerd in zijn auto in Veldhoven. In Eindhoven wist het slachtoffer te ontsnappen.

Geschreven door Janneke Bosch

Op de Kleine Dreef in Veldhoven werd de man mishandeld in zijn auto. Ook werd hij korte tijd van zijn vrijheid beroofd, meldt de politie. Op het Park Forum in Eindhoven wist hij aan zijn belagers te ontkomen.

Het is nog onduidelijk wat er precies is voorgevallen. De politie vraagt mensen die iets hebben gezien, of wellicht camerabeelden hebben van de mishandeling of ontvoering, om zich te melden.