Gemeente Maashorst stap dichterbij na provinciale goedkeuring

Het samengaan van de gemeenten Landerd en Uden komt een stap dichterbij nu de provincie een positief advies heeft gegeven aan het ministerie van Binnenlandse Zaken. Dat hebben beide gemeenten vrijdag bekendgemaakt.

Na de herindeling gaan Landerd en Uden verder als 'gemeente Maashorst'. Een verwijzing naar het gelijknamige natuurgebied dat in beide gemeenten (en gemeente Oss) ligt. Het nieuwe Maashorst omvat de plaatsen Odiliapeel, Reek, Schaijk, Uden, Volkel en Zeeland.

Nu Gedeputeerde Staten de zegen heeft gegeven voor het 'huwelijk' is het aan de minister van Binnenlandse Zaken om een zogeheten herindelingswet op te stellen. Het wetsvoorstel wordt vervolgens voorgelegd aan de Tweede en Eerste Kamer in Den Haag.

Twisten

Niet iedere gemeentelijk herindeling in Brabant loopt van een leien dakje. Zo is over de fusie tussen Nuenen en Eindhoven flink gebakkeleid. Ook bij de vorming van de nieuwe gemeente Land van Cuijk lopen de emoties soms op bij de inwoners van de dorpen Mill, Boxmeer, Cuijk en Sint Anthonis.