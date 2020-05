Restaurant EVE in Tilburgse Spoorzone failliet, tientallen medewerkers verliezen baan

Restaurant Eve (foto: Tonnie Vossen) Ronald van den Ende in zijn restaurant. Volgende Vorige 1/3 Restaurant Eve (foto: Tonnie Vossen)

EVE, het Tilburgse restaurant in de polygonale loods in de Spoorzone, is failliet. De eigenaar heeft vrijdag het faillissement aangevraagd, omdat het bedrijf de financiële gevolgen van de coronacrisis niet aan kon. EVE is een van de grootste horecazaken in Tilburg. Zeventien vaste mensen en tientallen flexwerkers verliezen hun baan.

Geschreven door Agnes van der Straaten

"Het gat wordt steeds dieper elke maand", zegt eigenaar Ronald van den Ende. "Met de bedorven worst die de regering ons voorhoudt zijn de vooruitzichten zo somber, dat we tot de conclusie komen dat het gat dieper wordt en dat het wel zes jaar kan duren voordat we weer op het punt van 1 maart staan."

Van den Ende is er kapot van. het was zijn levenswerk. Maar de beloofde 90 procent van de personeelskosten werden volgens hem niet betaald door de overheid. Van den Ende moest ruim 30 procent nog steeds zelf betalen aan zijn personeel. Dat, samen met de vaste lasten van het riant opgeknapte pand, zorgen ervoor dat de lasten niet meer te dragen zijn. Van den Ende : "Dan moet je rationeel zijn, de emotie proberen aan de kant te zetten, dan is een faillissement de enige mogelijkheid."

'We waren goed op stoom'

Vijf jaar geleden won hij, toen nog met vier anderen, een prijsvraag van de gemeente Tilburg. Hij had het beste concept voor de loods bedacht. Het karakteristieke ronde gebouw, waar vroeger treinen werden gerepareerd, werd omgebouwd tot restaurant en evenementenlocatie. "We waren goed op stoom. 2020 zou een fantastisch jaar worden" zegt Van den Ende. Maar de coronacrisis gooide roet in het eten.

Spoorzone

Het faillissement van EVE is ook een aderlating voor de Spoorzone, waar het gebouw gezichtsbepalend is. Over twee weken zou het restaurant weer open kunnen, maar dat is voor Van den Ende geen optie: "Op ons terras kunnen we veel mensen bedienen, maar daar heb je minimaal zes man personeel voor nodig. Maar als het regent zitten we met voorraad en personeel dat je gewoon moet doorbetalen. Binnen mag ik dertig man hebben, inclusief het personeel. Dat schiet niet op."

Doorstart

Van den Ende sluit niet uit dat er een doorstart komt van EVE. "Dit pand blijft natuurlijk niet leegstaan. We willen zeker proberen of er een doorstart mogelijk is. Het is verschrikkelijk wat er nu gebeurt, maar het zou ook verschrikkelijk zijn voor de stad als de deuren gesloten blijven."