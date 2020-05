Twee doden in huis Made: ook zaterdag doet politie onderzoek

Twee doden gevonden in huis in Made. (foto: Marcel van Dorst/SQ Vision)

Het politieonderzoek naar de twee doden die vrijdagmorgen in een huis in Made zijn gevonden, gaat ook zaterdag door. Het is nog altijd niet duidelijk wat er precies is gebeurd. De politie houdt alle opties open.

Geschreven door Bert van Doorn

Rond halftien vrijdagmorgen werden de lichamen aangetroffen. Iemand die aan de deur stond, seinde de politie in toen er niet werd open gedaan. Vervolgens zijn agenten binnen in de woning aan De Hooimijt gaan kijken.

‘Mensen van een jaar of vijftig’

In het huis werden twee doden aangetroffen. Volgens de overbuurman gaat het om mensen van ‘een jaar of vijftig’ die vorig jaar zijn getrouwd.

De familie van de overleden mensen is vrijdag op de hoogte gebracht. De omgeving rond het huis is sinds vrijdag afgezet voor politieonderzoek.