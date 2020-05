Man gereanimeerd na val in water in Den Bosch

Foto: Noel van Hooft

Een oude man is zaterdagmiddag rond halfzes in de Zuid-Willemsvaart gevallen aan de Van Berckelstraat in Den Bosch. De man kon worden gered door toegesnelde hulpverleners, maar moest worden gereanimeerd en vervolgens met de ambulance mee naar het ziekenhuis.

Geschreven door Ron Vorstermans

Er zou volgens een woordvoerder geen opzet in het spel zijn. Het is nog onduidelijk hoe ernstig de verwondingen van de man zijn. De omgeving was enige tijd afgesloten om het publiek op afstand te houden.