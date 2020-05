Wolf in Hedikhuizen gezien, jaagt 's nachts paarden op

Foto ter illustratie.

Vrijdagnacht is er een wolf gezien in Hedikhuizen. Het dier jaagde een aantal paarden op, zo meldt de politie. Mogelijk is de wolf ook verantwoordelijk voor de dood van een aantal schapen.

Geschreven door Malini Witlox

De politie werd gebeld door de eigenaar van een aantal paarden, die wakker werd omdat zijn dieren zich onrustig gedroegen.

"De melder vertrouwde het niet en keek uit zijn raam. Hij verklaarde dat hij een wolf zag die achter zijn paarden aan joeg", zegt de politie Heusden.

Agenten die ter plaatse kwamen zagen echter geen wolf of hond meer. In de directe omgeving bleken er vandaag wel meerdere schapen dood gebeten te zijn.