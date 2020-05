Opnieuw bloedbad in Hedikhuizen: 20 schapen doodgebeten

dode schapen

Boer Jos Verhulst kreeg zaterdagochtend opnieuw de schrik van zijn leven toen hij twintig dode schapen in zijn weiland aantrof. Vrijdag verloor hij er al negen. In twee dagen tijd zijn bijna 30 dieren doodgebeten. Dat is een kwart van zijn oorspronkelijke kudde. "Het is gigantisch. Ik haal mijn schapen weg, ik vertrouw het niet."

Geschreven door Femke de Jong

"Ik ben vrijdagavond laat nog gaan kijken en toen was de rust na een heftige dag gelukkig terug en lagen de schapen rustig te slapen. Vanmorgen in alle vroegte, trof ik een veel groter bloedbad aan dan een dag eerder."



Jos heeft met hulp alle schapen verzameld en van de dijk gehaald. "Het is een mooie dag en dan zijn er veel fietsers en die wil je die gruwelijke beelden niet aandoen. De schapen zijn stuk voor stuk bij de keel gegrepen. Ze zijn verscheurd."

De schapenboer moest ondertussen naar een uitvaart die hij niet wilde missen. Daarna heeft hij alle dode schapen op een aanhanger geladen. "Ik heb nu een kar met een bult erop thuis staan. Het is kolossaal en niet te bevatten", reageert hij wat druk door de adrenaline.

De dode schapen zijn door de boer uit het zicht van recreanten gelegd.. (Foto:Stijn Verhulst)



Jos sluit uit dat hier sprake is van een gek die de schapen doodt. "Het zijn duidelijk beten. Het is alleen nog de vraag of dit door een hond of een wolf gedaan is. Dat wordt alleen door DNA-onderzoek duidelijk." Dat laatste bevestigde ook Glenn Lelieveld, coördinator Wolvenmeldpunt vrijdag aan Omroep Brabant.

Jos Verhulst brengt zijn schapen naar een andere plek nadat er 20 schapen zijn doodgebeten. (Foto:René van Hoof)

Het gevoel van Jos zei gisteren al dat er een wolf actief is. "Die grijpt als eerste naar de keel. Een hond bijt waar die bijten kan en een vos pakt de kont. Er zijn ook in de omgeving drie meldingen geweest van mensen die een wolf gezien hebben", weet hij.

Alles pakken wat beweegt

Het gaat waarschijnlijk niet om een uitgehongerde wolf of hond. Lelieveld van het Wolvenmeldpunt legde al eerder uit dat het instinct van wolven en honden is om alles wat beweegt te pakken. Dat kan eindeloos doorgaan.

Ook in de kudde van zijn buurman zijn vrijdag drie schapen doodgebeten. Zaterdag zijn de buurschapen met rust gelaten.