Bloedbad in schapenweide Hedikhuizen: 'Dit kan ook het werk van een hond zijn'

Zes doodgebeten schapen, drie dieren die er zo ernstig aan toe waren dat ze moesten worden afgemaakt en nog eens acht schapen en lammetjes die lichtgewond raakten. Boer Jos Verhulst trof vrijdagmorgen een bloedbad aan in zijn weiland in Hedikhuizen. Hij dacht meteen aan het werk van een wolf. Maar kenners zeggen: dit kan ook door een hond zijn gedaan.

Aanvallen in de nek

Volgens Lelieveld is het typerend voor een wolf om aan te vallen in de nek als primaire plek. "Bij een vos is dat meestal de kont, en een hond hapt lukraak waar hij kan." Hoewel op onderstaande foto van een verwond lammetje duidelijk verwondingen in de nek te zien zijn, is dit nog geen bewijs dat het door een wolf is gedaan. "Als een wolf bijt, is een nek van een lam hoogstwaarschijnlijk in één keer door."