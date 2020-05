Reserveringssysteem Efteling al vier uur plat, abonnementshouders gaan los op Twitter

Het reserveringssysteem van de Efteling ligt al vier uur plat. Abonnementshouders die sinds vier uur 's middags proberen een dagje pretpark te boeken, verliezen hun geduld. Op social media wordt onder meer geklaagd over de gebrekkige communicatie van het park.

Abonnementshouders konden vanaf zaterdag vier uur een uitje naar de Efteling boeken. De animo daarvoor was enorm, al snel stonden duizenden mensen in de wachtrij.

Geen beweging in wachtrij

Sindsdien zien de meeste abonnementshouders de melding 'de wachtrij is gepauzeerd'. Rond halfnegen 's avonds was die situatie onveranderd. Op het hoogtepunt stonden 45.000 abonnementshouders in de rij.