Reserveringssysteem Efteling vier uur plat, abonnementshouders gaan los op Twitter

Het reserveringssysteem van de Efteling heeft zaterdag vier uur plat gelegen. Abonnementshouders die sinds vier uur 's middags proberen een dagje pretpark te boeken, verloren hun geduld. Op social media werd onder meer geklaagd over de gebrekkige communicatie van het park.

Abonnementshouders konden vanaf zaterdag vier uur een uitje naar de Efteling boeken. De animo daarvoor was enorm, al snel stonden duizenden mensen in de wachtrij.

Geen beweging in wachtrij Tot kwart voor negen zagen de abonnementshouders de melding 'de wachtrij is gepauzeerd'. Op het hoogtepunt stonden 45.000 abonnementshouders in de rij.

Om kwart voor negen was het technische probleem verholpen en schoven mensen weer op in de digitale wachtrij, maar om half elf 's avonds was nog lang niet iedereen geholpen. Er stonden nog altijd meer dan 20.000 mensen in de rij.