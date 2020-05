Geen nieuwe sterfgevallen door corona in Brabantse ziekenhuizen

Archieffoto: Karin Kamp

In de ziekenhuizen in Brabant is zaterdag niemand overleden aan corona. Dit meldt een woordvoerder van het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ). Elders in ons land waren er tien sterfgevallen wegens COVID-19.

Geschreven door Hans Janssen

Er zijn meer positieve cijfers over de situatie in Brabant te melden. Lagen er zaterdag nog vijftig mensen op de diverse intensivecare-afdelingen; zondag ging het om 48 patiënten.

Op de verpleegafdelingen van de ziekenhuizen liggen nu 81 patiënten van wie bewezen is dat ze corona hebben (was tachtig). De lichte daling van het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen in onze provincie zet dus door, maar alertheid blijft geboden, zo meldt de woordvoerder.

Meeste 'coronadoden' in Brabant

Aan corona zijn sinds eind februari in Brabant 1483 overleden. Dat is veruit de meeste van alle provincies. Zuid-Holland volgt met 1127 overleden coronapatiënten. Het totaal aantal mensen in ons land dat de besmetting met corona niet heeft overleefd, staat nu op 5680.

Het gaat om voorlopige cijfers van het RijksInstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dit instituut meldt verder dat vijftien 'nieuwe' patiënten zijn opgenomen in het ziekenhuis en dat landelijk nu 43.995 patiënten met corona besmet zijn (geweest). In Brabant gaat het vooralsnog om 8849 besmettingen.

Lees alles over het coronavirus in ons liveblog.