Vijf gewonden door botsing met drie auto's, N279 bij Helmond urenlang dicht

Vijf mensen zijn zondagmiddag gewond geraakt bij een ongeluk op de Wolfsputterbaan bij Helmond. De weg is door het ongeval in beide richtingen tot half zeven zondagavond afgesloten. Volgens de eerste berichten zou de bestuurder van een personenwagen bij een inhaalmanoeuvre tegen twee andere auto's zijn gebotst.

Twee slachtoffers zijn naar het Elisabeth TweeSteden-Ziekenhuis in Tilburg gebracht; de drie andere mensen die gewond raakten, zijn opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen, het Elkerliek Ziekenhuis in Helmond en het St. Anna Ziekenhuis in Geldrop.