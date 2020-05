Klachtenregen over concert O'G3NE, livestream werkt niet

Bijna 10.000 fans kochten een kaartje om een concert van O'G3NE te bekijken, maar ze komen van een koude kermis thuis. De livestream werkt niet. Op socialmedia regent het klachten van mensen die een kaartje van bijna 4 euro hebben gekocht.

Ook Omroep Brabant kocht een kaartje. Het inloggen ging moeizaam waarbij we meerdere keren de melding kregen dat de code al gebruikt zou zijn of niet geldig was. Daarna opende zich een melding dat de server overbelast was.