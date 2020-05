Management: O'G3NE geeft zondagavond extra concert na problemen met livestream

De zusjes van O'G3NE geven zondagavond om negen uur een extra concert voor de fans die een kaartje kochten voor een livestream en geen verbinding kregen. Dat zegt hun manager tegen Omroep Brabant.

Om zeven uur 's avonds probeerden fans massaal in te loggen voor het 'Home Isolation Concert' dat de band zou geven, maar de meerderheid lukte dit niet. Zo kreeg Omroep Brabant ook meldingen over een overbelaste server en daarna over de gekochte code die nodig was om in te loggen. Die zou niet meer geldig zou zijn.