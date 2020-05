'Vol Gelredome' kijkt naar concert O'G3NE, tweede poging succesvol

Screenshot livestream O'G3NE. Screenshot livestream O'G3NE. Screenshot livestream O'G3NE. Screenshot livestream O'G3NE. Volgende Vorige 1/4 Screenshot livestream O'G3NE.

Ongeveer 30.000 fans hebben zondagavond naar een huiskamerconcert van O'G3NE gekeken. De zangeressen uit Fijnaart spreken van een 'vol GelreDome".

"Per huishouden kijken twee of drie mensen. Dat is dus 20.000 tot 30.000 mensen bij elkaar", zo zeiden de zangeressen tijdens het liveconcert dat om negen uur 's avonds begon.

Het was een tweede poging, want het onlineconcert waarvoor ongeveer 10.000 mensen een kaartje hadden gekocht, zou om zeven uur beginnen. Het merendeel van de fans had echter problemen om in te loggen.

De zusjes besloten uiteindelijk een tweede concert te geven. Hier was geen inlog of code voor nodig, ze deelden de link via socialmedia, waardoor ook mensen die geen kaartje hadden gekocht mee konden kijken.

De zangeressen openden met haar bejubelde cover van Bohemian Rhapsody van Queen en spraken daarna het publiek toe.

Excuses

"Goedenavond allen, we zijn er allemaal. En voor de mensen die niet wisten, wat mis ging: we maakten gebruik van een streamingplatform waar problemen mee waren. We hebben ook geen grip op die situatie vanaf hier. Jullie hadden de stress moeten zien bij ons technische team."

De zangeressen noemen het 'erg jammer.' "We hadden erop gerekend dat het allemaal goed zou gaan. We zijn gaan werken aan een oplossing. Dit is geen herhaling en we gaan nog een keer zingen voor de mensen die het gemist hebben of degenen die het nog een keer willen zien. En het wordt nog beter."

Als extra bewijs dat het echt niet om een herhaling ging, had Shelley een andere jurk aan dan bij het eerste concert.

