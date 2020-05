Willy Schmidt (93) die voetbaltruc de schaar uitvond, is overleden

Willy Schmidt, oud-speler van FC Eindhoven en Ajax (foto Willy Schmidt jr).

Hij was de uitvinder van de schaar. De karakteristieke beweging waarmee met name aanvallers een tegenstander op het veld op het verkeerde been zetten. De man die deze actie introduceerde in het Nederlandse voetbal, Willy Schmidt, is overleden.

Geschreven door Hans Janssen

Hij werd 93, woonde lang in Breugel en verbleef de laatste jaren van zijn leven in Amsterdam. Schmidt was de laatste nog levende toenmalige speler van het eerste elftal van EVV Eindhoven, dat in 1954 landskampioen werd.

Ook 'Europees'

Voor het huidige FC Eindhoven was die titel een unicum; maar Schmidt zelf won wel vaker iets. Hij kwam namelijk ook uit voor Ajax waarmee hij zelfs Europacupwedstrijden speelde.

Terug naar ‘de schaar’. Piet Keizer, die zelf in 2017 overleed, werd er groot mee als belangrijke schakel in het roemruchte Ajax in de jaren zeventig van de vorige eeuw. Het is de truc waarmee je met je lichaam een beweging naar rechts maakt om de opponent vervolgens na een overstapje op links te passeren. Het handelsmerk kende zijn oorsprong echter in… Eindhoven. Bij Willy Schmidt dus. Keizer zelf, heeft er nooit moeilijk over gedaan.

'Prachtige schaarbeweging'

“Er is eigenlijk maar één speler van wie ik duidelijk iets overgenomen heb: Willy Schmidt. Die speelde toen linksbuiten in het eerste en had een prachtige schaarbeweging“, zo liet de vermaarde ‘nummer 11’ opnemen in het boek over honderd jaar Ajax. Een ander citaat: “Hij ging er gewoon langs en de back stond dan als aan de grond genageld. Ik vond het zo’n mooie en effectieve beweging, dat ik die heb overgenomen.”

Schmidt is er altijd trots op geweest dat Keizer zo lovend over hem was. Uit een interview in De Ajacied, het blad van de gelijknamige supportersvereniging van Ajax: “Inderdaad leuk en complimenteus, zulke opmerkingen.”

“Ik heb die beweging bij FC Eindhoven, op de training, uitgevonden. Anderen heb ik de schaar ook proberen aan te leren. Dat viel echter niet mee, want je moet hem wel op snelheid kunnen toepassen, terwijl je de bal controleert.”