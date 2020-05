Buurman beschoten huis vindt tien kogelhulzen op straat: 'Dit moet een waarschuwing zijn'

Een flink aantal kogelgaten in het huis.

Op een huis aan de James Ensorstraat in Waalwijk is zaterdagnacht tien keer geschoten. Een buurman, die wakker schrok van de schoten, vond tien hulzen op straat. Over het motief wordt in de straat niet getwijfeld. “Iedereen weet dat ‘ie in de drugs zit.”

Geschreven door Noël van Hooft

De bewoner van het huis aan de James Ensorstraat lag nog te slapen toen zijn huis onder vuur werd genomen. De kogels eindigden allemaal in de bakstenen gevel en zijn duidelijk te zien vanaf de straat.

“Ik hoorde vier knallen”, vertelt een buurtbewoner. “Die waren zo hard, dat ik bijna uit m’n bed viel. Ik dacht dat m’n ramen eruit werden geslagen. Ik ben gelijk gaan kijken en vond tien hulzen op straat. Er was niemand meer te zien.”

Hulzen uit een machinegeweer

Met een van de hulzen ging de buurman naar een vriend van hem. “Die heeft er verstand van en zag meteen dat deze hulzen uit een machinegeweer komen. Ik heb vier schoten gehoord, maar volgens hem gaat een machinegeweer zo snel dat je niet alle knallen afzonderlijk hoort.”

Volgens de buurman nam de politie de melding in eerste instantie niet serieus en wilden ze niet komen voor vier knallen. “Pas zondagmiddag zijn ze komen kijken.”

'Die zit in de drugs'

De man die in het beschoten huis woont, sliep op het moment van de aanslag. Hij heeft geen beste reputatie in de buurt. “Iedereen weet dat dat ‘ie in de drugs zit. Dit moet een waarschuwing zijn van iemand.” Andere buren bevestigen dat.

De bewoner zou zelf tegen buurtbewoners hebben gezegd dat de vriend van zijn ex achter de aanslag zou zitten.