Bredase horeca wil dag proefdraaien voor heel Nederland: 'Voorkomen dat zaken op 1 juni mislopen'

Toen mensen in de horeca het nog druk hadden (foto: archief).

De Bredase horeca heeft een plan ontwikkeld om op 25 mei te gaan proefdraaien. Met de steun van gemeente en politie hebben zij zich bij het kabinet aangeboden voor een oefendag voor de rest van Nederland. Zo wil de horeca een maximale voorbereiding, zodat iedereen straks op 1 juni op een veilige manier de deuren en terrassen (beperkt) kan openen. "Het moet geen groot carnaval worden", zegt Johan de Vos van KHN.

Breda staat bekend als een echte 'horecastad'. Het bourgondische leven wordt er met veel enthousiasme uitgedragen en geconsumeerd. Na ruim twee maanden drooglegging door de coronacrisis mag vanaf 1 juni de bierkraan weer voorzichtig open worden gedraaid.

Oefenen voor soepele heropening, geen groot carnaval

In Breda zijn ze daar klaar voor. Al weken wordt er door horeca, politie en gemeente gewerkt aan een plan om dat zo soepel en ordentelijk mogelijk te laten verlopen. Er bestaat namelijk wel enige vrees dat de heropening te massaal en te enthousiast wordt ontvangen door de inwoners van de stad en andere bezoekers.

"Het moet geen groot carnaval worden", zegt Johan de Vos van de Bredase afdeling van Koninklijke Horeca Nederland. "Het is namelijk een reëel scenario dat iedereen straks op 1 juni massaal naar de horeca gaat komen. 'Ga oefenen', zei premier Rutte al in het Kamerdebat en wij willen daarom een oefendag organiseren. Dat kan ons en de rest van Nederland enorm helpen om de heropening van de horeca in goede banen te leiden. We kunnen zo veel leren, weeffouten in de protocollen aantonen, en de angst wegnemen dat het fout gaat op 1 juni."

Proefdag is alleen voor Breda

"Daarnaast zullen wij als ondernemers ook moeten kijken of het niet alleen praktisch, maar ook financieel wel haalbaar is", vervolgt De Vos. "De proefdag is alleen bedoeld voor mensen uit Breda. En niet alleen voor de binnenstad, maar ook voor Princenhage, Bavel, Prinsenbeek en het Ginneken."We hebben gekozen voor maandag 25 mei omdat we niet meteen een hele drukke dag willen hebben."

Brede steun voor plan

Het plan is doordacht en geniet brede steun. Bijvoorbeeld van de gemeente Breda en de politie en handhaving, waar ook nauw mee wordt samengewerkt. Via lobby is het plan inmiddels ook geland bij de regering in Den Haag. Men hoopt verder dat ook de veiligheidsregio's en het OMT (Outbreak Management Team) hier een duidelijk en goed alternatief in zien. "We willen voorkomen dat er zaken mislopen op 1 juni en dat dan wij niet geslachtofferd worden doordat de cafés en restaurants opnieuw dichtgegooid worden", zo zegt De Vos.

Om dat te voorkomen wordt zelfs samenwerking gezocht met het Amphia Ziekenhuis in Breda. "We willen met hen cijfermatig proberen aan te tonen dat het openen van de terrassen niet leidt tot een significante groei van het aantal besmettingen", zo besluit Johan de Vos.

