Bamboekweker uit Asten zorgt voor eten veeleisende pandamoeder: 'Eerste weken het kwetsbaarst'

Kweker Bennie Nielen op zijn bamboeveld (Foto: Alice van der Plas)

Het Ouwehands Dierenpark in Rhenen kon begin deze maand een blijde boodschap naar buiten brengen. De dierentuin verwelkomde een kleine pandababy. En dus kreeg de Astense bamboekweker Bennie Nielen een mooie opdracht. Het eten verzorgen voor de zogende moeder. En die is behoorlijk veeleisend. Alleen jonge bamboescheuten graag, met extra proteine.

Geschreven door Alice van der Plas

Het is erg druk op het bedrijf van Bennie, Bamboo Giant, in Asten. Vorkheftrucks rijden af en aan. Het bedrijf wordt bedolven onder de orders. En dat komt ook door de coronacrisis. Meer dierentuinen bestellen bij Nielen.

Zo bestelde de dierentuin uit Moskou de bamboe voor de panda's eigenlijk in China. Maar veel vluchten gaan er niet meer. "Het is allemaal heel complex en duur geworden", zegt Nielen.

'We redden het net'

En dus bestelt de Russische dierentuin nu bij Nielen. Zeshonderd kilo per week aan bamboe, want panda's eten vaak de hele dag door. "En ze zijn nog kieskeurig ook", zegt Nielen. "We leveren iedere week tien verschillende soorten. De ene week kiezen ze een soort uit, die ze de week daarop ineens niet lusten."

Door de extra orders komen de grenzen van Nielen wel in zicht. "We zijn al jaren voortdurend aan het opschalen. Nu redden we het eigenlijk net. We zaten eigenlijk aan de max, maar de nood was dusdanig hoog dat we zijn gaan helpen."

Het veld waar de bamboe voor de panda's wordt gekweekt (Foto: Alice van der Plas)

Met baby gaat het goed

Met de babypanda in Ouwehands Dierenpark gaat het in ieder geval goed, volgens Nielen. "Het dier ontwikkelt zich goed. De eerste weken zijn cruciaal voor een jonge panda. Dan zijn ze het kwetsbaarst. Als ze de eerste weken door zijn, dan gaat het de goede kant op."

Maar de prille pandafamilie uit Rhenen is nergens meer als Nielen geen bamboe meer kan leveren. "Ze zijn echt afhankelijk. Als wij stoppen, is het binnen een paar weken op en dan is er een ernstig probleem."

Hoog tempo

Levert China niet te veel panda's over de hele wereld, waardoor je een probleem krijgt als de aanvoer stokt? "Eerlijk gezegd is het tempo waarmee panda's naar Europa zijn gegaan aan de hoge kant. Dat is eigenlijk wel een probleem."

Nielen verwacht niet dat er veel panda's nog bij zullen komen in Europa. "Iedereen is voorzien, voor zover ik kan zien. Maar ik vermoed dat er binnen een paar jaar toch weer dierentuinen bij gaan komen."