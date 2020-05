Lichtkunst laat ziekenhuizen en bezoekers op elkaar reageren: 'Contact is nu iets onbetaalbaars'

Een lichtkunstwerk van rot8tion dat telkens verandert. (Foto: Rot8tion)

Het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven en het Máxima Medisch centrum krijgen een groot lichtkunstwerk dat reageert op beweging in de twee ziekenhuizen. "Het is een uniek kunstwerk", zegt Rob van Rooij die het project leidt. "Het is een bedankje voor het hard werkende zorgpersoneel en een cadeautje voor iedereen die het ziekenhuis bezoekt."

Geschreven door Femke de Jong

De lichtkunstwerken worden gemaakt door de Eindhovense stichting Rot8ion. Al ruim tien jaar maakt deze club in telkens wisselende samenstelling lichtkunstwerken voor muziekfestivals als Extrema Outdoor en voor Eindhovens internationale lichtkunstfestival GLOW.

Uniek

Het werk dat nu gemaakt wordt voor beide Brabantse ziekenhuizen is bijzonder omdat de werken op elkaar reageren terwijl er kilometers afstand tussen beide is. "Hoe meer bedrijvigheid en bezoekers in een ziekenhuis, hoe feller het licht wordt. Hierdoor is het werk geen moment hetzelfde en verandert het continu. Hier komen creativiteit en techniek samen. Ik heb dit nooit ergens anders gezien", zegt Rob trots.

"Alle festivals en tentoonstellingen liggen stil, maar onze creativiteit blijft stromen. Dat", gaat Rob verder, "in combinatie met tientallen ziekenhuisbezoekjes die ik zelf toevallig heb moeten maken, brachten me op het idee iets voor ziekenhuizen terug te doen."

De ziekenhuisbezoekjes van Rob hadden niks met corona te maken. "Mijn moeder moest behandeld worden voor kanker, mijn zoontje had enorme buikpijn en mijn vrouw had longontsteking. Het personeel is altijd zo vriendelijk geweest en betrokken, dat wilde ik iets teruggeven."

10.000 euro

Het 'geven' zit bij Rob en zijn kompanen van Rot8ion vooral in de creativiteit en het opzetten van een crowdfunding. "Voor 1 juni wil ik 10.000 euro bij elkaar hebben, dan kunnen de werken er in oktober zijn. We zitten nu al op ruim over de 2300 euro."

Een van de lichtkunstwerken die reageren op de omgeving. (Foto: Rot8ion)

Als het geld verzamelen erg hard gaat, heeft Rob nog meer plannen. "Het zou natuurlijk ook mooi zijn om nog meer ziekenhuizen met elkaar te verbinden met lichtkunst. Maar ik zou verzorgingshuizen ook heel mooi vinden. De kunst verbindt en dat is nu helemaal waardevol in tijden van isolatie."