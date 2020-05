Wachten op privacy instellingen... De kunstgrasmattenberg bij TUF in Dongen wordt eindelijk vernietigd. (foto: Jan Peels) Volgende Vorige 1/2 Zo wordt de kunstgrasmattenberg bij TUF in Dongen vernietigd: over 40 weken is alles weg

Jarenlang was het de omgeving en het gemeentebestuur in Dongen een doorn in het oog: de enorme berg met kunstgrasmatten op het terrein van TUF recycling aan de Vierbundersweg. Maar er komt een eind aan. Maandagochtend is begonnen met het opruimen. Nog 40 weken, dan is alles geschiedenis.

Geschreven door Tom van den Oetelaar

Omdat het huurcontract met TUF recycling is opgezegd en de eigenaar van de grond nu de handschoen heeft opgepakt en de boel opruimt, kan voor het eerst de pers een kijkje nemen op het terrein.

Te zien is hoe grote grijpers plastic zakken met zand uit elkaar trekken, het vervuilde zand wordt opgeladen en naar Helvoirt gereden om te worden gereinigd. In de gedeeltelijk afgebrande loods ligt nog een enorme stapel infil, een mengsel van zand en rubber. Dat moet eerst weg,

Bankjes

Daarna komen er machines te staan die zand uit de grasmatten kloppen. Daarna gaan de matten door de shredder zodat ze klein worden gemaakt. Nadat er de laatste restjes zand uit zijn geklopt, gaat wat er over is naar een kunststoffabriek. Die maakt er bankjes van.

De sfeer is maandagochtend ronduit melig op het terrein van TUF. Een chauffeur die met zijn vrachtwagen infil oplaadt, heeft een pruik op. "Ik had hem gezegd dat ie z'n haar moest kammen, omdat ie op TV kwam", lacht burgemeester Marina Starmans.

Voor Starmans is het contrast groot. Eind 2018 werd haar het vuur aan de schenen gelegd. Waarom stond de gemeente toe dat de berg grasmatten op het terrein alleen maar groeide, en er niks werd gerecycled? Waarom greep ze niet in?

Langzaam

Starmans: "Ik heb hier heel veel van geleerd, maar dit is niet mijn vrolijkste dossier." Dat het zo traag ging allemaal, kon volgens haar niet anders: "Het bestuursrechtelijke traject is heel langzaam. Dat ligt nou eenmaal wettelijk zo vast. En als je de verkeerde juridische stappen neemt, kom je er alleen maar slechter uit.

Over 40 weken zijn de kunstgrasberg en ook de afgebrande loods weg. De grond is gereinigd en gereed voor de vestiging van een nieuwe bedrijf: ECCO, bekend van de schoenen. Zij vestigen er een kantoorpand of een innovatief centrum.