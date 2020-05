Gea (47) overleed bij gezinsdrama, dochter roept op herinneringen aan 'mama' met de familie te delen

Een vrouw legt bloemen bij het huis van Gea (foto: Eva de Schipper).

De dood van de 47-jarige juf Gea, die vrijdag samen met haar man dood werd gevonden in hun huis in Made, maakt op veel verschillende plekken groot verdriet en emoties los. Haar dochter doet in een emotionele Facebookpost een oproep: 'Graag ontvangen wij jullie herinneringen (...). We willen hier samen doorheen komen.'

Geschreven door Eva de Schipper

De familie ontvangt de herinneringen graag per post, Whatsapp, Facebook of via het condoleanceregister van uitvaartzorg Drimmelen.

"Gea was er altijd voor anderen, nu willen wij er voor haar zijn om de nagedachtenis aan haar zo mooi mogelijk voor te zetten", schrijft dochter Laura in haar bericht. "Onze lieve Gea die zo van het leven heeft genoten is ons abrupt ontnomen. Ze was de liefste moeder, dochter en zus die je je wensen kan."

Een van de mooie herinneringen aan Gea komt van carnavalsvereniging De Plakkers. "Dit bericht heeft ons diep geraakt. Het laat ons niet los", staat te lezen op de Facebookpagina van de carnavalsvereniging. "Ongeloof en verbijstering! Dit bericht heeft ons diep geraakt. Ons medeleven en onze gedachten gaan vooral uit naar Laura en haar familie! Wij leven enorm mee."

'Altijd in voor een feestje'

Gea was van 2010 tot 2016 lid van C.V. De Plakkers, één van de bekendste bouwclubs van het dorp. "Gea en Laura (haar dochter, red.) waren geweldige leden en pasten goed bij ons als club", zo schrijft de C.V. "Altijd in voor een feestje met heerlijke Hollandse hits. Lekker dansen, zingen en gezellig meedoen. Gea was een geweldige vrouw! Ze bezat veel enthousiasme, humor,gezelligheid, zorgzaamheid en was ook een fijn luisterend oor."

Begin dit jaar hielp Gea nog bij het schminken voor de grote optocht in het dorp. "Ook al was ze geen lid meer van CV de Plakkers. Toch konden wij als club op haar rekenen." De bouwclub gaat Gea enorm missen. "We zijn dankbaar dat we haar hebben mogen kennen en ze zal zeker op een warme plek in onze harten voortleven! Wij wensen Laura en familie alle kracht,steun en sterkte toe om dit verdriet te dragen. "

Online is ook een condoleanceregister geopend.

De politie vond vrijdagochtend twee doden in een huis aan de Hooimijt in Made. Zondag werd duidelijk dat het ging om een gezinsdrama. Het stel trouwde vorig jaar zomer en woonde nog maar een paar maanden in het huis.